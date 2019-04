Settimana variabile per il meteo in Lombardia. In base alle previsioni di Arpa Lombardia ci attendono un paio di giorni di sole, poi il tempo si guasta ancora. Il primo maggio sarà soleggiato.

Settimana variabile per il meteo

Settimana variabile sulla Lombardia dal punto di vista meteorologiche. In base alle previsioni di Arpa Lombardia sulla regione è ancora presente un vortice di bassa pressione con nuvolosità diffusa e temperature sotto le medie del periodo. Nelle prossime ore assisteremo ad un generale miglioramento con più sole e valori termici in rialzo. Il tempo resterà stabile fino alla prima parte di giovedì, successivamente sarà probabile un peggioramento ad opera di un nuovo impulso perturbato di origine atlantica. Riguardo le temperature sarà probabilmente mercoledì la giornata con i valori più miti, in particolare nel pomeriggio.

Il tempo per domani martedì 30 aprile

Domani il cielo in Lombardia sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso, temporaneamente nuvoloso sulle province orientali tra mattina e pomeriggio. Precipitazioni: generalmente assenti, al più poco probabili per isolati rovesci su prealpi bresciane. Temperature: minime in calo, massime in marcato rialzo. In pianura minime tra 5 e 10 °C, massime tra 18 e 22 °C.

Venti: in pianura deboli in prevalenza occidentali. In montagna moderati da nord con rinforzi di Foehn sulla Valchiavenna, tendente ad attenuarsi in serata.

1° maggio col sole

Per i tanti che attendono le previsioni di mercoledì Primo Maggio, Festa del Lavoro, Arpa conferma tempo sereno su tutti i settori, al più poco nuvoloso localmente sulle Prealpi.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime e massime in lieve rialzo. In pianura minime intorno a 7 °C, massime intorno a 22 °C.

Zero termico: intorno a 2500 metri.

Venti: in pianura deboli variabili con rinforzi da sud sul pavese nel pomeriggio/sera. In montagna deboli settentrionali.

TORNA ALLA HOME PER LE LEGGERE LE ALTRE NOTIZIE