Sfera luminosa. Misterioso avvistamento nei cieli della Valtellina. Una grossa sfera luminosa è stata filmata sopra Teglio da una nostra lettrice qualche settimana fa. Dopo aver letto delle ultime testimonianze su i presunti ufo in Valmalenco (LEGGI QUI) si è fatta coraggio e ha deciso di sottoporre alla nostra attenzione il filmato, e siamo qui a chiedere a voi cosa vi sembra?

Sfera luminosa nei cieli della Valtellina

Il filmato è stato realizzato con un telefonino a Teglio. L’oggetto luminoso era tanto luminoso da essere catturato dal sensore fotografico dell’apparecchio, l’esposizione, automaticamente tarata sulla sfera, ha fatto in modo che restasse visibile solo questa lasciando oscurato tutto il resto. “Erano circa le 23.50 – racconta la lettrice che desidera rimanere anonima – stavamo rientrando a casa quando abbiamo notato in direzione di Dalico (frazione di Chiuro) un grosso oggetto luminoso che si muoveva in cielo. Compiva evoluzioni in aria mai visti da me prima. Non sembrava un aereo, si avvicinava e allontanava con estrema velocità. Dopo essere rimasto in volo per qualche minuto si è allontanato definitivamente”.

