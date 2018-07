Grande successo mercoledì 4 luglio per la serata promossa dai commercianti del centro. Negozi aperti (anche se non tutti), musica, svago e tanto gusto hanno fatto da cornice al piatto forte: la sfilata di moda. Tanti i corbettesi che si sono fatti trovare puntuali all’appuntamento in centro.

Mercoledì di successo

“Quest’anno i mercoledì sera a Corbetta stanno avendo molto successo e soprattutto tantissima gente, con l’atmosfera rosa che c’è sul Corso Garibaldi con gli ombrelli che fanno da cornice. Tante le vie cittadine con splendidi fiocconi rosa… insomma un grande spettacolo”, commenta Cristina Calati, negoziante, che plaude all’impegno delle colleghe Fulvia Di Saverio e Delphine Tosi, protagoniste coi loro capi della sfilata.

Pic nic e gara canora

Ed è già tutto pronto per la terza edizione del pic-nic sotto le stelle, mercoledì 11 luglio: quest’anno il dress code sarà bianco e rosa, in onore del Giro al femminile di domenica 8 luglio. Ci sono ancora posti disponibili: affrettatevi a prenotare da Cristina (339/2229604). “Vi ricordiamo anche che nella stessa serata ci sarà la prima edizione di Corbetta’s got talent, coordinato da Giorgio Bodini : iscrivetevi, basta saper cantare, ballare, mimare o dire anche una semplice barzelletta”, evidenzia l’organizzatrice.