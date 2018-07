Tripletta di 5, sfiorato il jackpot ad Abbiategrasso

Jackpot del SuperEnalotto ancora in fuga, ma in Lombardia tre giocatori ci sono andati vicinissimi, centrando ciascuno un 5 da 20 mila euro. Una delle tre schedine vincenti è stata convalidata ad Abbiategrasso nella Tabaccheria n.2 di via Borsani 7, le altre due a Milano in corso Sempione e a Vigalfo in provincia di Pavia. Il Jackpot nel frattempo ha raggiunto i 20,5 milioni di euro. L’ultima sestina vincente è stata centrata lo scorso 23 giugno, con un sistema che ha distribuito 51,3 milioni di euro in tutta Italia, mentre in Lombardia, fa sapere Agipronews, il 6 manca da giugno 2013, con 40,7 milioni vinti a Milano.