Si festeggia l’arrivo dell’estate con “Un Forum per la città”

Si festeggia l’arrivo dell’estate ad Arese. La lista civica “Un Forum per la città” , per il secondo anno, invita tutti al Centro Giada sabato 1 giugno alle 19, per buona musica, un po’ di calcio, salamelle e, novità di quest’anno, gnocco fritto.

