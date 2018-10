Arriva l’autunno e UrbanaMente riparte con una ricca stagione culturale con tema “E’ il tempo”. Da gennaio si terranno le lezioni filosofiche, ma anticipa con tre conferenze in continuazione di quelle tenutesi lo scorso anno per il ciclo: “Europa: tracce e orizzonti – Credere al futuro senza nascondere le contraddizioni dell’oggi”. Stasera, a Magenta, arriva Padoa Schioppa.

Europa sotto i riflettori

“Mai come ora serve analizzare, approfondire e ragionare sulle problematicità ma anche sulle opportunità che l’Europa ci offre”, dicono da Urbanamente. Martedì 2 ottobre alle 21, al CinemateatroNuovo di via S. Martino 19 ANtonio padoa Schioppa (giurista, storico e accademico), Paolo Lorenzetti (Segretario Movemento Federalista Europeo – Milano) Bruno Masarà (Direttore Ufficio del Parlamento Europeo di Milano) si confronteranno su “Tempo d’Europa e delle sue vicissitudini. Una crisi senza ritorno?”. Modera Marco Laganà, ex funzionario BCE.

Prossimi appuntamenti

Martedì 16 ottobre alle 21 all’Auditorium del Bramante, via Trieste 70, Magenta, Giuseppe Sciortino, sociologo, “Rebus immigrazione, una costante nella storia europea”. Martedì 30 ottobre alle al CinemateatroNuovo Mauro Magatti (sociologo ed economista) parlerà di “Cambio di paradigma. La generatività come nuovo paradigma”. Tutti gli incontri sono ad ingresso libero. In collaborazione con Liceo Scientifico D. Bramante di Magenta e Fondazione Comunitaria Ticino-Olona.

