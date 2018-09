L’amicizia tra Corbetta e Corbas si rafforza con l’ennesimo scambio che ha visto una delegazione corbettese per due giorni in trasferta in terra francese. A guidare la numerosa compagine corbettese il consigliere delegato Elisa Baghin e il presidente del Consiglio comunale Alessio Urbano.

Delegazione a Corbas

La delegazione ufficiale del comune di Corbetta, composta dal Presidente del Consiglio Comunale Alessio Urbano, dai Consiglieri delegati Elisa Baghin ed Elda Rondena, e dal presidente de comitato del gemellaggio Carlo Cerrito ha partecipato all’inaugurazione della nuova sede del Comune della Città di Corbas, gemellata con Corbetta dal 1981.

L’amicizia si rinnova

La Consigliera delegata a gemellaggio e alle politiche comunitarie Elisa Baghin ha avuto l’occasione di presenziare anche ad un matrimonio civile celebrato nella nuova struttura. Poi, visite guidate nei luoghi più belli della zona circostante a Corbas e un arrivederci al prossimo appuntamento.