Questa la sentenza emessa dal Tribunale di Pavia, che ha giudicato sul caso. I due partecipanti al reality avevano accettato di sposarsi. Il contratto stipulato con la società di produzione prevedeva l’impegno a non abbandonare anzitempo il programma; nel caso di separazione successiva entro sei mesi la società avrebbe coperto le spese legali.

Le nozze risalgono al 21 novembre 2016 celebrate all’abbazia di Chiaravalle, presto tra i due sono affiorate le incompatibilità. Da allora i due sono sposati e l’iter burocratico per separasi legalmente non si è ancora risolto. La donna andando in municipio ad Abbiategrasso, suo comune di residenza, apprende dall’ufficiale di stato civile che vi sono irregolarità nell’atto di matrimonio, dove data e luogo non coincidono: le nozze, infatti, risultano celebrate il 30 novembre in provincia di Potenza.

A questo punto viene chiesto l’annullamento dell’atto, ma il Tribunale lo respinge, affermando che le irregolarità di forma non sarebbero tanto rilevanti, e che l’esistenza di un contratto con la società di produzione non sarebbe un motivo sufficiente, poiché liberamente sottoscritto.