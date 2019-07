Sicurezza ferroviaria, a Sirti un nuovo contratto per i sistemi sulla tratta Saronno-Tradate.

Sicurezza ferroviaria, nuovo contratto per la realizzazione dell’impianto ACCM

Sirti si aggiudica un nuovo contratto per la realizzazione dell’impianto di segnalamento “ACCM” e del blocco automatico reversibile sulla tratta Saronno-Tradate. Proseguono così le attività di Sirti Transportation nell’ambito ferroviario. L’impianto ACCM (Apparato Centrale Computerizzato Multistazione) è un sistema in grado di controllare contemporaneamente più impianti di stazione e le relative linee di blocco, coordinando quindi i treni e i segnali di “via libera” lungo la tratta.

L’azienda Sirti

Sirti opera nel mercato dei Trasporti con l’obiettivo di rendere le stazioni sempre più sicure e di offrire servizi a valore aggiunto ai viaggiatori. In questi ultimi anni ha investito in prodotti innovativi al fine di potenziare le soluzioni dedicate al segnalamento ferroviario. La sicurezza della circolazione dei treni e la velocizzazione dei sistemi di trasporto rendono necessaria l’armonizzazione normativa dei sistemi di segnalamento ferroviario e la progettazione e realizzazione di soluzioni sempre più sofisticate, interoperabili e capaci di gestire intere tratte ferroviarie composte da più stazioni, con elaboratori ad elevata capacità computazionale. L’azienda, fondata nel 1921, opera nei settori delle Telecomunicazioni, delle Soluzioni Digitali per le aziende, dell’Energia e dei Trasporti con circa 4200 dipendenti. Sirti è player di successo anche a livello internazionale in Europa e in Medio Oriente.

“Approccio innovativo vincente”

Soddisfatto il Vice President Business Trasportation di Sirti S.p.a. Roberto Chieregati: “Siamo orgogliosi di questa ulteriore aggiudicazione, perché non solo rappresenta un ulteriore successo, ma è una testimonianza delle competenze specialistiche di Sirti Transportation, dell’approccio innovativo vincente, rendendoci un player di riferimento nel settore dei Trasporti ed in particolare nel segnalamento ferroviario”.

