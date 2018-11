Il progetto SIDERA ^B ha come partner di ricerca IRCCS Fondazione don Carlo Gnocchi Onlus, Università degli Studi di Milano – Bicocca, LIUC – Università Cattaneo e Politecnico di Milano, VitalAire Italia spa, Tenacta Group spa, Amiko srl, Grifo Multimedia srl), e vede la collaborazione con Telbios e Fondazione Politecnico.

SIDERA ^B

Il progetto SIDERA ^B (Sistema Integrato Domiciliare e Riabilitazione assistita al Benessere) è finanziato da Regione Lombardia tramite il Bando POR FESR 2014-2020 – Asse 1, che si pone come obiettivo quello di progettare, sviluppare e validare una piattaforma per la continuità di cura al domicilio, supportata da tecnologie innovative per pazienti con patologie croniche di particolare rilevanza, quali bronco-pneumopatia cronica ostruttiva (BPCO), Malattia di Parkinson (e patologie neurodegenerative), oltre a scompenso cardiaco cronico (CHF).

L’evento SIDERA ^B desidera coinvolgere tutti gli stakeholder che operano nel contesto territoriale e ospedaliero di Regione Lombardia, dalle Direzioni Strategiche, alle Unità Operative, con particolare riferimento a quanti si occupano di cronicità in ambito cardiologico, pneumologico, neurologico e riabilitativo, nonché gestiscono l’introduzione di nuove tecnologie per l’ottimizzazione dei percorsi diagnostico- terapeutici e riabilitativi e l’empowerment dei pazienti.

Il programma

10.00 Registrazione partecipanti e welcome coffee

10.30 Apertura dei lavori e saluti istituzionali Silvana Di Matteo, Regione Lombardia

10.45 Il progetto SIDERA ^B : vision e aspetti innovativi Maria Romano, Telbios e Silvia Trazzi, VitalAire

11.00 Le implicazioni direzionali e gestionali del progetto SIDERA ^B : il ruolo della PA Davide Croce ed Emanuele Porazzi, LIUC – Università Cattaneo

11.15 La presa in carico secondo il modello SIDERA ^B : aspetti clinici Francesca Baglio, IRCCS Fondazione don Carlo Gnocchi

11.45 Il Benessere come componente del modello SIDERA ^B Olivia Realdon, Università degli Studi di Milano – Bicocca

12.00 Approccio multidimensionale alla validazione del modello: implicazioni gestionali e tecniche Emanuela Foglia, LIUC – Università Cattaneo

12.15 Question time

12.30 Fine lavori

