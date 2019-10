Aperte ufficialmente le iscrizioni per “Simpatiche zampette”, il gioco più amato targato “La Settimana”. Visto il successo delle scorse edizioni, torna quindi l’iniziativa dedicata agli amici animali.

Il nostro gioco

«Simpatiche zampette» torna a grande richiesta. E partecipare è semplicissimo. Come negli anni scorsi, sarà il modo per scoprire anche le storie più simpatiche di salvataggi da autostrade o canili, racconteremo i vostri incontri speciali, quelli che cambiano la vita e scopriremo animali dalle qualità inaspettate.

Come iscriversi

Chiunque può partecipare inviando una fotografia in compagnia del proprio animale o anche solo del proprio animale. Sono ben accetti i selfie, soprattutto quelli più originali. A partire già da oggi sarà attivo il sito www.simpatichezampette.it. Collegandosi, sarà possibile (ovviamente in modo gratuito) iscriversi e caricare la foto del vostro animale. A ogni scatto verrà assegnato un numero e le immagini appariranno sul giornale insieme alle vostre storie e a rubriche dedicate agli animali meno fortunati e a consigli utili di esperti.

Il primo coupon

Contestualmente su La Settimana, a partire da venerdì 4 ottobre e fino a venerdì 10 gennaio, ci sarà un tagliando da ritagliare: riportandolo in redazione potrete votare la «zampetta» che preferite. Pubblicheremo un tagliando ogni settimana, con alcuni coupon a sorpresa che varranno di più. Non ci siamo dimenticati dei lettori che non sono pratici con la tecnologia. Chiunque voglia iscrivere il proprio amico ma non ha il computer può passare in redazione a Saronno in via Giuseppe Garibaldi, oppure contattarci chiamando lo 02 96248400.

I punti e i premi

Potrete portarli o spedirli direttamente in redazione (a Saronno in via Garibaldi 35). Alla fine del sondaggio, i primi classificati riceveranno magnifici omaggi. Come ogni anno, si tratta di premi consistenti grazie alla generosità dei nostri amici partner di questa iniziativa. Abbiamo infatti subito scelto tre premi (ma ce ne saranno altri) di grande interesse: si tratta di buoni acquisto del valore di 500, 300 e 200 euro.