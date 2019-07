Sindaco cade in moto: graffi e spavento

Sindaco cade in moto: graffi e paura per il Primo Cittadino di Pogliano

E’ successo il 25 luglio l’incidente in moto che ha coinvolto il Sindaco poglianese. Nella mattina dello scorso giovedì, erano circa le 9,30, poco fuori da Pogliano: sono queste la data e la location dell’accaduto. E poi analizzeremo anche la logica, la causa e lo svolgimento. Le questioni sono affidate alle considerazioni del diretto interessato.

Protagonista: il Primo Cittadino di Pogliano Carmine Lavanga. Che alcuni giorni dopo l’episodio accetta di rispondere alle nostre domande in relazione all’accaduto.

La premessa (Sindaco): <<Quando cadi in moto ti sbucci. Ti graffi. Chi ha una due ruote sa di cosa parlo. Sono stato fortunato>>.

I fatti (sempre dalle dichiarazioni): <<C’era un rondò. Sul momento non mi sono accorto della sabbietta sul manto strada. Ho toccato il freno davanti (per prepararmi alla curva): é in quell’attimo che é successo. Ho perso l’equilibrio. Sul mezzo lo scivolamento ha determinato un’abrasione alla carrozzeria; sul fisico ho riportato uno sfregamento alla coscia destra: tutto dalla parte del lato caduta. Mi sono graffiato>>.

La domanda: <<Quali sono stati i danni riportati?>>. <<I soccorsi – racconta Carmine Lavanga – sono intervenuti, come spesso accade in questi casi, su segnalazione di alcune persone che durante la ‘caduta’ si trovavano a passare. Vedendo il sangue che sgorgava dai graffi hanno allertato l’ambulanza. Sono stato trasportato all’Ospedale di Rho. I sanitari mi hanno sottoposto ai rilievi del caso: medicazioni; e due tac. Il referto ha evidenziato un piccolo osso della scapola rotto. Ma non necessita di intervento>>.

L’urto graffia il viso, lede leggermente una spalla, sui muscoli l’impatto é sottolineato da ematomi. Ammaccature allo scooter e botte sul corpo: i risultati del colpo. Il responso medico mette in evidenza i segni fisici della collisione, che ci sono, tuttavia non risultano gravi. Ma é tanto lo spavento per il Sindaco di Pogliano. Che ci tiene a rassicurare i suoi cittadini a riguardo: <<A parte le escoriazioni sto bene. Chi va in moto conosce le dinamiche di queste vicende. Bisogna stare attenti>>.

