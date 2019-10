Sindaco e vice di Corbetta danno l’esempio… donando. Martedì 8 ottobre, Marco Ballarini e Linda Giovannini hanno ufficialmente aperto la settimana di festa dedicata all’Avis, che culminerà nell’evento del 12 ottobre.

Il sindaco e la sua vice, donatori da 6 anni, hanno ricordato, all’ospedale Fornaroli di Magenta, l’importanza di un gesto semplice e alla portata di tutti, ma soprattutto ancora di attualità. Da buoni amministratori, insomma, Ballarini e Giovannini hanno dato l’esempio, invitando tutti sabato 12 alle 10,30 all’inaugurazione del parco dei Cavalieri della Repubblica italiana, situato tra via dello sport e via della Libertà, in prossimità del centro della salute e del benessere.

L’inaugurazione

Sarà posizionata anche una panchina per festeggiare i 70 anni dell’Avis cittadino. Ai nuovi cavalieri della Repubblica, alla presenza del presidente Unci, saranno consegnati gli attestati di merito. A Corbetta, oggi, si contano 366 donatori attivi.