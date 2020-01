Anche in questo 2020 il Circolo Galileo Vercesi non si ferma.

SMAG anche nel 2020: il primo appuntamento

Da sabato 11 gennaio ripartiranno i sabati sera firmati SMAG!, un fitto calendario di concerti che ogni settimana porterà a Canegrate tanta buona musica da scoprire.

Per il primo appuntamento dell’anno nuovo, il palco del Circolo Galileo sarà tutto per i Movimenti Urbani, un trio acustico che propone grandi classici del Blues, del Rock e della musica Cantautorale riarrangiati e rivisitati in chiave molto personale.

I Movimenti Urbani

Progetto nato nel 2018 e composto da Giulia, Diana e Luca, i Movimenti Urbani mettono in scena uno spettacolo dolce e delicato, con un repertorio blues, rock e cantautorale fatto di voci, chitarra, flauto e accompagnato dal ritmo del Cajon. Tutti i brani proposti saranno riarrangiati e rivisitati in chiave acustica, per un live emozionante e da vivere fino in fondo!

Come sempre l’ingresso al Circolo Galileo Vercesi sarà gratuito.

Clicca qui per avere tutte le informazioni sull’evento