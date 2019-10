Sabato 12 Ottobre al Circolo Galileo di Canegrate arriva SMAG!, l’evento che ogni sabato sera porterà sul palco del Galileo i migliori progetti musicali della nostra zona. Dopo la riapertura e la ripresa delle attività, il Circolo Galileo Vercesi è pronto a ingranare la quinta. Oltre alle tante iniziative, il servizio ristoro e i tanti corsi proposti, nel mese di Ottobre arrivano anche i concerti.

SMAG!, l’evento che porta i migliori progetti musicali della zona

Per tutta la stagione il calendario musicale del Galileo si dividerà in due tipologie di serate: quelle del venerdì, con una direzione artistica incentrata maggiormente su generi musicali popolari e tribute band di gruppi che tutti abbiamo amato, e quelle del sabato, che avranno come obiettivo quello di fare esibire i migliori progetti musicali emergenti della nostra zona. Il Sabato sera sarà il momento di SMAG! (Sabato Musica Al Galileo), un acronimo che già da solo dice tutto per una serata che si prefigge di far scoprire progetti più o meno noti che hanno come punto in comune la qualità artistica della proposta musicale. Per Canegrate il fatto di avere un locale con una programmazione di musica live sarà una nuova grande esperienza e l’auspicio è quello che tutta la cittadinanza possa apprezzare e prendere parte a questa grande avventura che sta per cominciare. Cantautori, Rapper, Band e progetti musicali tutti da scoprire sono pronti a prendersi il palco del Galileo: sarà una stagione bellissima!

Appuntamenti SMAG! di Ottobre