Social e WhatsApp down: anche a Pogliano

Risale alla giornata di mercoledì 3 luglio (ieri), con punti di acutizzazione nella prima parte della serata (e nell’ultima), il problema. Motivo: il difetto delle tre app governate da Mark Zuckerberg e cioè Instagram, WathsApp, Facebook. Si tratta molto probabilmente di problemi di malfunzionamento di file multimediali. Ritardi esagerati nel download, operazioni non eseguibili: il giorno del cortocircuito dei network é realtà. Il disagio da e del digitale.

La società reale, sempre più inserita nel social virtuale, risente pesantemente della situazione. Le funzionalità e le app contagiano. Sono diventate l’emblema della inter-relazione, gli strumenti che comunicano business e persone: l’ambizione dal popolo al popolare.

Numerose le segnalazioni già nel primo pomeriggio. E si intensificano col passare dei minuti. Postare foto diventa impossibile. Stesso discorso vale per audio e video ricevuti: il mittente non carica, il destinatario non apre. Il cittadino del territorio on line é nel panico: e Pogliano ne risente. Gli stessi disagi dell’Europa sono avvertiti dal pubblico web poglianese: <<Non riesco a postare. Succede anche a voi?>>. Questa la domanda più frequente di ieri su Facebook.

Piattaforme di Zuckemberg down: ma l’indomani (4 luglio) il problema rientra.

