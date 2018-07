Mercoledì 18 luglio, il sindaco di Saronno, Alessandro Fagioli, accompagnato dall’assessore comunale ai Lavori Pubblici, Dario Lonardoni e dai tecnici del Comune, ha fatto un sopralluogo ai cantieri dell’Istituto Comprensivo Statale ‘Aldo Moro’ di viale Santuario 13.

“Ho deciso di andare personalmente ai cantieri per verificare di persona l’andamento dei lavori. Le operazioni stanno procedendo con assoluto ordine senza interrompere le attività scolastiche. Inoltre l’azienda incaricata si sta impegnando affinché i lavori termineranno nei tempi previsti per garantire la fruibilità dell’immobile alla ripresa del nuovo anno scolastico. La scelta dell’amministrazione di investire 184.000 euro in questo progetto rientra nella strategia più ampia di riorganizzazione dei servizi e riduzione dei costi per gli affitti che ha già portato in questi anni ad una riduzione di circa 200.000 euro all’anno, soldi reinvestiti per altri servizi a favore della cittadinanza: sicurezza e manutenzioni. Questa singola operazione vede il trasferimento di 3 sezioni di scuola d’infanzia da via Novara a viale Santuario, con la conseguenza di un risparmio per le casse comunali di circa 25.000 euro d’affitto all’anno e altri circa 60.000 euro sul personale grazie al fatto che due sezioni non saranno più di gestione comunale ma statale”.