Interventi di manutenzione del gruppo Cap, sospensione dell’erogazione dell’acqua ad Abbiategrasso

Sospensione dell’erogazione dell’acqua potabile, ecco dove

Il Gruppo CAP comunica che è previsto un intervento di manutenzione nella zona di piazza Ghandi e vie limitrofe che comporterà la sospensione del servizio di erogazione dell’acqua potabile. L’attività è programmata in una fascia oraria a basso impatto sul fabbisogno idrico, ovvero dalle ore 22 del 30/05/2019 alle ore 6 del 31/05/2019.

Le vie interessate dall’intervento di manutenzione sono: Via Brodolini; Via Sfondrini; Via Pietro Maroncelli; Via della Pazienza; Via Fausto Coppi; Via Pasquale Sottocorno; Via Gian Galeazzo Sforza.

Il servizio idrico sarà sospeso nelle seguenti vie: Via Brodolini; Via Sfondrini; Via Don Primo Mazzolari; Piazza e Via Gandhi; Via Martin Luther King; Via Pietro Maroncelli; Via della Pazienza; Via Daniele Manin; Via Fratelli Dandolo; Via Fratelli Rosselli; Via Privata Scaglia; Via Eusebio Morra; Via Antonio Banfi; Via Fausto Coppi; Via Mazzola; Via Pasquale Sottocorno; Viale Gian Galeazzo Sforza (dall’incrocio con Via Sottocorno all’incrocio con Via Girardengo); Via Augusto Anfossi; Viale Corsica; Via Don Francesco Palazzi; Via Eleonora Duse; Via Ermete Zacconi; Via Sacco e Vanzetti; Via Bollini; Via Giuseppe di Montezemolo; Via Alfredo Binda; Via Costante Girardengo.

I cittadini coinvolti saranno avvisati capillarmente con l’affissione di avvisi/locandine entro la giornata di lunedì 27/05/2019.