Sosta disco orario breve sì, ma… da record. Come racconta GiornalediTreviglio.it, hanno già cominciato a far discutere i due cartelli posizionati nei giorni scorsi nel centro di Arcene, nella Bergamasca.

Sosta disco orario… con provocazione

Non è una novità che in molti centri storici i Comuni abbiamo istituito i parcheggi a cosiddetta “sosta breve”, utili per agevolare la rotazione delle auto nei parcheggi liberi soprattutto in prossimità di negozi e servizi. Ad Arcene però sono da poco comparsi due cartelli di sosta davvero particolari, che hanno abbassato il limite per la sosta a… un solo minuto!

LA COMANDANTE DEI VIGILI RIVELA: E’ STATA UN’IDEA MIA

Educare con ironia

L’idea della vigilessa è stata di creare dei cartelli ad hoc, che pur non essendo validi per il codice della strada, sono di sicuro un’efficacissima provocazione per coloro che non si attengono alle regole della strada, lasciando per ore l’auto posteggiata.