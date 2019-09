Sono uno dei prodotti più utilizzati al mondo, specialmente da chi ha bambini piccoli o in età da scuole elementari, fanno quasi parte integrante del corredo necessario da avere quando si vuole un bambino. E proprio per l’importanza che hanno, visto l’ampio utilizzo che ne viene fatto, Altroconsumo ha deciso di esaminare 18 marche tra quelle più vendute di pennarelli colorati. I risultati, per quanto riguarda i prodotti venduti dalla famosa marca economica Flying Tiger, sono allarmanti: ben due delle scatole vendute dalla catena svedese non sono a norma di legge.

Trovate sostanze pericolose nei pennarelli venduti da Tiger

Che la qualità non fosse tra le priorità del marchio non è certo una novità, in considerazione soprattutto dei bassi prezzi delle merci, grazie ai quali Tiger ha letteralmente spopolato in tutto il mondo (oltre 900 negozi), soprattutto tra i giovani.

Ma che all’interno dei pennarelli colorati per bambini si potessero trovare persino sostanze pericolose, quindi lesive per la salute di chi li utilizza, questa è una inaspettata novità. Dopo l’allarmante scoperta Altroconsumo ha richiesto l’intervento del ministero della Salute, ma oraTiger ha già ritirato la merce dannosa da tutti i negozi.