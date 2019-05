Sottopasso di via Lonate, il candidato sindaco di Insieme per Castano, Giuseppe Pignatiello, annuncia di aver presentato un esposto contro il consigliere regionale Silvia Scurati (Lega).

Sottopasso di via Lonate: l’esposto

Sulla questione scrive Insieme per Castano: “Il nostro candidato sindaco Giuseppe Pignatiello ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica ed ai Carabinieri, denunciando le gravi dichiarazioni rilasciate il 12 aprile dal Consigliere Regionale Silvia Scurati durante la presentazione della lista “Il Patto del Cambiamento”. La scelta di Giuseppe, che sosteniamo con forza segnala un modo di fare politica che non ci appartiene e che mai vorremmo vedere a Castano Primo. Il “faccio questa cosa per te solo se tu fai questo favore a me” è un comportamento che deve essere allontanato da ogni ambiente politico. Per noi la politica è servire la cittadinanza senza alcun tornaconto. Il consigliere regionale Silvia Scurati, affermando la possibilità di una variazione al bilancio di Regione Lombardia in caso di vittoria del candidato di centrodestra Morena Ferrario, ricatta politicamente i Castanesi inquinando la legittima libertà di voto”.

“Parole inaccettabili”

Continuano da Insieme per Castano: “Riteniamo le parole del consigliere Scurati inaccettabili, ingiustificabili e inqualificabili: richiediamo una netta censura e smentita di tale promessa, perché un Ente Pubblico come Regione Lombardia non può intervenire solo in caso di vittoria di un candidato sugli altri, ma deve intervenire chiunque sia il Sindaco e, soprattutto, per il bene dei castanesi, non di un partito. Non si gioca sulla pelle dei Castanesi con false promesse e menzogne, utilizzando metodi palesemente legati al favoritismo. La dignità di una figura istituzionale, Sindaco o Consigliere Regionale che sia, risiede anche e soprattutto nel rispetto verso i Cittadini e nell’essere al loro fianco in ogni situazione, senza pretendere nulla in cambio. Questo è il dovere di un amministratore. Come Pignatiello ha sempre fatto, continueremo a lavorare perché Regione Lombardia intervenga sul sottopasso, ma non accetteremo mai che qualcuno possa provare a contaminare il voto con false promesse ricattando i Castanesi. Ognuno deve sentirsi libero di votare chi ritiene più opportuno senza subire pressioni da chi pensa di poter utilizzare il proprio ruolo in Regione Lombardia per favorire questo o quel gruppo politico. Il 26 maggio invitiamo tutti Voi, Castanesi, a votare il candidato che riterrete degno della carica di Sindaco, sia esso Pignatiello, Ferrario o Alberto Moiraghi, ma votate liberamente, perché siete liberi di scegliere chi votare. Nessuno può costringervi e permettersi di farvi pressioni”. Qui il loro video

Anche il Comitato per Castano condanna le parole di Scurati

Scrive il Comitato per Castano, lista guidata da Alberto Moiraghi: ” Il Comitato per Castano stigmatizza le dichiarazioni rese, volte incontrovertibilmente a condizionare il voto dei cittadini castanesi (stanziamento fondi per reslizzazione opera in cambio di voti…?!? Ci faccia capire…). Condanniamo politicamente anche la candidata Sindaco Morena Ferrario e tutti i candidati del gruppo “Patto del cambiamento”, nessuno dei quali ha preso le distanze da tali gravi e goffe affermazioni della Consigliera Scurati. Riteniamo non sia così che un Consigliere Regionale debba fare propaganda alla propria parte politica. Ci sarebbe piaciuto vedere un atteggiamento rispettoso degli elettori e delle istutuzioni che la stessa Sig.ra Scurati sembra non rendersi conto di rappresentare. Anche da comportamenti come questo nasce e trae la propria forza un movimento apartitico, autonomo e indipendente come la nostra Lista Civica Comitato per Castano”. Qui il loro video.

La risposta di Scurati

Non tarda la risposta del consigliere regionale leghista Scurati: “Trovo alquanto stucchevole e patetico il tentativo di difendersi da anni di immobilismo, con lo slancio amministrativo rappresentato unicamente dal tentativo di edificare una moschea, infangando gratuitamente la mia persona. Stessa cosa riguarda anche chi oggi si presenta alle elezioni con una parvenza civica che tenta di avere pubblicità nella corsa elettorale insultando la mia persona. Forse la mia presenza sul territorio e l’ascolto alle problematiche che da anni affliggono Castano, e segnalatemi da Rivolta e Ferrario, sono state mal digerite dall’amministrazione uscente e da chi oggi compete alle amministrative.

In un anno dal mio insediamento in consiglio regionale solo Rivolta e Ferrario mi hanno spiegato l’annoso problema del sottopasso, prendendomi di conseguenza l’impegno a portare avanti la loro accalorata battaglia per collegare le due parti della città, come uno dei punti centrali del programma amministrativo del centrodestra e con il legittimo sogno di realizzare ciò che altri non sono riusciti a fare. Non mi risulta che l’amministrazione uscente o altri candidati mi abbiano mai chiesto un incontro sullo stessa tema o che fosse declinato come punto principale del programma. A me non lo hanno detto. Peccato perché avrei ricevuto con gioia anche chi ora mi lancia accuse pesantissime e infondate! Mi pare superfluo sottolineare, ma lo faccio visto che per alcuni non è chiaro, che da sempre Regione Lombardia è accanto a tutte le amministrazioni indipendentemente dal loro colore politico e spetta al consigliere legiferare e fare proposte. Proposta che infatti ho avuto modo di esporre nella serata politica di presentazione del candidato Sindaco Ferrario. Altri inviti a sostenere il sottopasso in altrettante serate di candidati non li ho ricevuti. Peccato avrei fatto lo stesso! Aggiungendo altresì che l’esegesi del mio pensiero spetta solo alla sottoscritta senza che altri giungano a conclusioni che non mi appartengono. Resto ovviamente a disposizione di tutti i cittadini, come faccio sempre. Ovviamente ho dato mandato ai miei legali di provvedere a tutelare la mia onorabilità, la mia onestà e il mio modo di agire in maniera trasparente che da sempre mi contraddistinguono senza consentire di essere diffamata da chi non ho neppure il piacere (o meglio il dispiacere) di conoscere. Stiano dunque tranquilli che la denuncia, partirà dal mio avvocato, ma questa volta è vera e non un semplice annuncio”.

“Ringraziamo Pignatiello per la campagna elettorale che ci sta facendo”

Dichiarano dal Patto del Cambiamento, coalizione guidata da Morena Ferrario: “Ringraziamo Pignatiello per la campagna elettorale che ci sta facendo. Nel suo ultimo video invita i cittadini a fare distinzione tra chi (Morena Ferrario candidato sindaco del Patto del Cambiamento) si sta adoperando per risolvere l’annoso problema della zona nord e chi come lui non ha fatto niente in 5 anni per risolverlo. In effetti non ci si può aspettare che intervenga in un sottopasso uno che non è capace di fare uno scivolo da pochi euro su un marciapiede che impedisce ad un ragazzo castanese ,costretto sulla sedia a rotelle, di uscire di casa. La consigliere regionale Silvia Scurati ha fatto una dichiarazione di disponibilità e impegno per i castanesi al fine di trovare le risorse finanziarie per risolvere il problema dell’abbandono dei cittadini residenti a nord del muro. L’ha fatta pubblicamente in massima trasparenza, non di certo andando a casa dei cittadini a circuirgli il voto con una scusa di copertura tipo un caffè o un compleanno della nonna. È ovvio anche ad un bambino che le proposte, gli emendamenti al bilancio o le mozioni si fanno nell’interesse di quei cittadini che ti pongono un problema per avere una soluzione. Pignatiello non chiede ma pretende (solo per poi lamentarsi che non gli è stato dato un aiuto) mortificando la sua figura istituzionale e i cittadini che rappresenta. Noi continuiamo a lavorare per ri-unire la città e chiediamo in massima trasparenza il voto e il sostegno di tuttii castanesi. Con noi il muro non sarà più un problema”.

