Spiritualità e politica al centro di un incontro con Luciano Manicardi, priore della Comunità di Bose, promosso dalla parrocchia legnanese di San Magno nell’ambito della festa patronale.

Spiritualità e politica a Palazzo Leone da Perego

Attento all’intrecciarsi dei dati biblici con le acquisizioni più recenti dell’antropologia, il biblista Manicardi, invitato da monsignor Angelo Cairati, prevosto della città di Legnano e parroco della parrocchia prepositurale di San Magno, dialogherà con alcuni giovani a partire dal suo ultimo libro. L’appuntamento è per martedì 5 novembre a Palazzo Leone Da Perego (via Monsignor Gilardelli 10) , dialogherà con alcuni giovani a partire dal suo ultimo libro “Spiritualità e politica”.

“La qualità della politica è legata alla qualità umana di chi si impegna in essa”

Che cos’è la politica? È possibile “fare politica” in modo giusto, sensato, mite, umano? “L’autore, monaco e biblista, spiegherà, che la qualità della politica è legata alla qualità umana di chi si impegna in essa – spiegano dalla parrocchia di San Magno -, alla sua capacità di governare se stesso: come i profeti biblici che, spesso in situazioni storiche di tenebra, hanno saputo creare futuro e dare speranza. E la speranza ha il suo effetto nell’oggi, aiutando gli esseri umani a vivere, a orientarsi e a camminare insieme”.

“Un contributo che la chiesa legnanese vuole dare alla nostra città”

“Amare la nostra città significa anche aiutare la formazione delle coscienze delle persone – ha ricordato monsignor Angelo Cairati, prevosto di Legnano – affinché possano contribuire a una autentica amicizia civica, che vinca rancori e inimicizie, in vista del Buon Governo della città per la promozione del Bene Comune. Per questo motivo abbiamo invitato Luciano Manicardi, per un dialogo a partire dal suo ultimo libro ‘Spiritualità e politica’. Questa serata vuole essere un contributo che la chiesa legnanese vuole dare alla nostra città, nel giorno in cui festeggia il suo santo patrono”.

Diretta streaming sul sito e sulla pagina facebook della parrocchia

La serata, che gode del patrocinio della Città di Legnano, si inserisce nelle iniziative in occasione della festa patronale 2019, iniziata il 27 ottobre con l’inaugurazione della mostra “Il potere dei senza potere. Interrogatorio a distanza con Václav Havel” e che prosegue con una serie di incontri, spettacoli, mostre ed eventi. Il programma completo della festa, maggiori informazioni e dirette streaming su www.parrocchiasanmagno.it e sulla pagina facebook parrocchiasanmagnolegnano.

