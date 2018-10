Sporcizia e cattivo odore a Rho.

Sporcizia nel parcheggio sotterraneo di via San Giorgio

Questa mattina, lunedì 8 ottobre, un lettore di Settegiorni, si è lamentato per le condizioni poco igieniche del parcheggio sotterraneo di via San Giorgio a Rho. Le polemiche giunte alla nostra redazione non sono le prime. Abbiamo quindi deciso di andare, nuovamente, a vedere la situazione nel posteggio. Sporcizia, cattivi odori e muri imbrattati. Il video qui sopra illustra, in minima parte, i disagi che gli utenti hanno tutti i giorni passando per le scale, dato che l’ascensore è inutilizzabile da molto tempo.

Scrivete a redazione.settegiorni@gmail.com per far sentire la vostra voce!

