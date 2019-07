Lo Sport show darà la possibilità alle società partecipanti di allestire un proprio spazio per promuovere le proprie attività e le modalità di iscrizione alle società e ai vari corsi annuali

Torna l’Abbiategrasso Sport Show

Anche quest’anno l’Assessorato allo Sport del Comune di Abbiategrasso intende promuovere, in collaborazione con le associazioni e le società sportive, un pomeriggio promozionale, in cui sarà possibile far conoscere le proprie attività.

Il pomeriggio “Abbiategrasso sport show 2019” sarà organizzato come gli scorsi anni mediante l’allestimento di un villaggio sportivo, nell’area attigua al Castello e presso la Fossa Viscontea del Castello, dando la possibilità alle società partecipanti di allestire un proprio spazio per promuovere le proprie attività e le modalità di iscrizione alle società e ai vari corsi annuali.

Potranno anche essere organizzati momenti dimostrativi su pedana, strada, ed eventualmente, se verrà concesso il permesso, su alcune aree verdi intorno al Castello.

Iscrizioni aperte

“Abbiategrasso sport show” avrà luogo sabato 14 settembre, in caso di pioggia la manifestazione sarà spostata a Domenica 15 settembre. Si invitano le società sportive interessate, operanti nel territorio abbiatense, a dare la propria disponibilità di partecipazione all’evento, all’Ufficio Sport del Comune entro martedì 27 agosto 2019.