Sportelli straordinari Alfa a Cavaria con Premezzo, Somma Lombardo, Gorla Maggiore, Ispra, Venegono Superiore, Fagnano Olona e Lonate Ceppino.

Sportelli straordinari Alfa per la verifica delle bollette

Alfa Srl, società di gestione del servizio idrico integrato provinciale, comunica le prossime aperture degli sportelli decentrati sul territorio in concomitanza con la bollettazione. Settimana prossima, tra lunedì 14 ottobre e giovedì 17 ottobre, saranno interessati i Comuni di Cavaria con Premezzo, Somma Lombardo, Gorla Maggiore, Ispra, Venegono Superiore, Fagnano Olona e Lonate Ceppino.

Quando

Lunedì 14 ottobre, dalle 9 alle 11.30, saranno aperti sportelli dedicati all’utenza a Cavaria con Premezzo, presso gli Uffici Comunali di piazza Sandro Pertini 75, e a Somma Lombardo, presso gli Uffici Comunali di piazza Vittorio Veneto 2.

Martedì 15 ottobre, dalle 9 alle 11.30, a Gorla Maggiore, presso gli Uffici Comunali di piazza Martiri della Libertà 19, e ad Ispra, presso gli Uffici Comunali di via Milite Ignoto 31.

Mercoledì 16 ottobre, dalle 9 alle 11.30, a Venegono Superiore, presso gli Uffici Comunali di piazza Mauceri 12.

Giovedì 17 ottobre, dalle 9 alle 11.30, a Fagnano Olona, presso la G.E.A.S.C. di vicolo Sereni 29, e a Lonate Ceppino, presso gli Uffici Comunali di via piazza Diaz 12.

Busto e Gallarate restano aperti

Gli sportelli decentrati saranno operativi in aggiunta a quelli di Busto Arsizio (via Alberto da Giussano 8, presso Agesp Point) e Gallarate (via Bottini 5, presso la sede operativa di ALFA), attivi con i consueti orari di apertura al pubblico, tutti i giorni dal lunedì al sabato. Gli sportelli svolgono tutte le attività (contratti, verifica bollette, pagamenti, ecc.) per tutto il territorio servito, pertanto l’utente di un qualsiasi Comune può sottoscrivere contratti e/o pagare bollette in ciascuna delle sedi in cui è operativa ALFA. Per ulteriori informazioni su contratti, bollette, allacci, gestione e lettura contatori, disdette, segnalazioni, l’utenza può rivolgersi al Servizio Telefonico Commerciale di Alfa Srl al numero 800 103 500, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.00 in orario continuato, oppure consultare il sito web www.alfasii.it.

Per segnalazioni tecniche (per situazioni di pericolo, guasti, rigurgiti, ecc.) e/o richieste di pronto intervento, è disponibile il numero 800 434 431 attivo h24 per 365 giorni l’anno.

LEGGI ANCHE: Alfa, Mazzucchelli ritira le dimissioni: “Ci sono sfide importanti”