Apre lo sportello di ascolto in via Gorizia a Baranzate

Giovedì 14 febbraio è partito un nuovo servizio sperimentale. I Carabinieri, in collaborazione con l’Amministrazione e in sinergia con la Polizia Locale, attiveranno uno sportello di ascolto in via Gorizia 62. Lo sportello sarà aperto, in questa fase, ogni giovedì dalle 10.30 alle 11.30. Uno sportello di prossimità dove i cittadini potranno fare segnalazioni, chiedere e ricevere informazioni, ottenere indicazioni e incontrare i Carabinieri.

