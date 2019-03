Sportello di Polizia locale, in via sperimentale, in piazza San Zenone: ecco l’idea dell’Amministrazione di Castano Primo, guidata da Giuseppe Pignatiello.

Sportello di Polizia locale: le novità

Su volontà del sindaco della Città di Castano Primo, Giuseppe Pignatiello, l’Amministrazione sta predisponendo l’attivazione sperimentale, a partire dal 7 marzo 2019, di un servizio di Polizia locale di prossimità e vicinanza alla cittadinanza. Il servizio ha come priorità quello di avvicinare l’Istituzione locale ai cittadini sia residenti nella zona a nord di Castano Primo sia a coloro che intendano rapportarsi con i vertici della Polizia locale, al fine di esporre problematiche inerenti viabilità e sicurezza o altresì esporre segnalazioni e proposte.

Gli orari

In particolare, con cadenza settimanale – il giovedì dalle 9 alle 11 -, il comandante Massimo Masetti o il suo vice Paolo Gaia saranno presenti nei locali comunali al piano terra in piazza San Zenone.

La parola al sindaco

Dichiara il primo cittadino Pignatiello: “Vogliamo che a Castano Primo tutti si sentano protetti e supportati. Questo sarà l’ennesimo gesto fatto proprio in tal senso. Un grazie speciale alla Polizia locale sempre attenta e disponibile”.

