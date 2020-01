Sarà inaugurato venerdì 24 gennaio al primo piano del comune.

Sportello informativo grazie ad As.V.A.P.4 e Cls Sun-Chi

Uno sportello informativo e di orientamento in tema di salute mentale. Lo «regala» ai saronnesi As.V.A.P.4 per il suo 25esimo di attività. «L’iniziativa, realizzata in collaborazione con la cooperativa Cls Sun-Chi. Nasce dal desiderio di fornire alla cittadinanza un primo punto di contatto informativo sui servizi nell’ambito della salute mentale», spiegano dal sodalizio. Quindi aggiungono: «Lo sportello, tra i primi nel suo genere in Italia, desidera supportare coloro che vivono la difficoltà di dover affrontare un problema di salute mentale e sono spesso spaesati e disorientati. Nella sua lunga storia di vicinanza alle persone fragili e alle loro famiglie, As.V.A.P.4 ha infatti sperimentato che il momento più delicato delle storie di malattia è rappresentato dall’esordio, spesso accompagnato da disorientamento e smarrimento da parte di tutti i soggetti coinvolti».

Sportello attivo ogni venerdì dal 24 gennaio

Lo sportello sarà attivo in municipio, in piazza della Repubblica, 7, e aperto tutti i venerdì mattina, dalle 10 alle 12, dal 24 gennaio, giorno della sua inaugurazione ufficiale. E’ possibile contattare lo sportello via mail all’indirizzo sportellosalutementale@gmail.com o telefonicamente al 347 3722283. «L’apertura di questo sportello è una sfida vinta da parte della nostra associazione che da sempre ha lottato per superare lo stigma che purtroppo ancora oggi è collegato alla malattia mentale», conferma Michela Darò, presidente di As.V.A.P.4. «Grazie allo sportello desideriamo fornire un aiuto innovativo semplice, ma empatico e concreto per tutti coloro che si trovano smarriti perché alle prese con eventi personali o che hanno colpito un proprio congiunto o conoscente di fronte ai quali spesso nella nostra esperienza, anche personale, ci si trova senza risorse». Quindi conclude: «Nasce da una storica collaborazione con i servizi pubblici in un clima di grande stima reciproca (Azienda Sanitaria e Amministrazione comunale), e da un’idea che ha trovato pieno appoggio nella cooperativa Cls Sun-Chi (www.clssc.it): entrambe le nostre realtà sono animate dal desiderio di stare vicino ai più fragili».

Ci saranno sia volontari sia gli Esp

Lo Sportello sarà gestito da volontari As.V.A.P.4 adeguatamente formati e con grande esperienza nella gestione di situazioni personali delicate, e da ESP (Esperti in supporto tra pari), ovvero operatori che hanno vissuto in prima persona una fragilità e deciso di mettere al servizio degli altri le proprie competenze apprese sul campo. Gli ESP sono persone “esperte per esperienza” delle problematiche legate all’ambito della salute mentale e per questo motivo sono le persone più indicate a relazionarsi alla pari con coloro che stanno vivendo una condizione di vita che è stata dagli ESP già sperimentata in passato.