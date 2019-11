Sportello per i diritti dell’infanzia a Ceriano Laghetto

E’ stato inaugurato il 20 novembre, in concomitanza con la Giornata Mondiale per i diritti dell’Infanzia, il nuovo Sportello per i diritti dell’Infanzia del Comune di Ceriano Laghetto. Il servizio è gestito da operatrici professionali di Teatrando onlus in grado di assistere le famiglie nel difficile compito di essere genitori. Diversi specialisti, in vari ambiti, sono a disposizione delle famiglie e dei figli minorenni, per offrire consulenze e percorsi di affiancamento attraverso i quali affrontare diverse problematiche legate alle crescita, all’educazione e alle relazioni.

L’inaugurazione

“Si tratta di un ulteriore importante passo in avanti compiuto dall’Amministrazione comunale per offrire validi strumenti di affiancamento alle famiglie nel difficile percorso educativo dei figli” -ha commentato il Consigliere comunale con delega all’Infanzia, Cristina Modesto, presente all’inaugurazione, insieme al sindaco Roberto Crippa e all’Assessore ai Servizi sociali Dante Cattaneo. Nel corso dell’inaugurazione, oltre alla consegna di una targa di ringraziamento da parte di Teatrando al Comune di Ceriano Laghetto per l’impegno nella tutela dei diritti dei minori, è stata presentata anche la nuova carta dei servizi per l’infanzia 0-6 anni. “Uno strumento utile per dare a tutte le famiglie indicazioni importanti riguardo i servizi attivi sul territorio, dai pediatri agli asili nido alle scuole d’infanzia, ai corsi e le diverse opportunità offerte dal Comune” -prosegue Cristina Modesto.

La guida è disponibile in Municipio, in diversi esercizi pubblici del paese, nelle sale d’aspetto dei medici pediatri. Il servizio di Sportello per i diritti dell’Infanzia è operativo in Comune su appuntamento chiamando il numero 02.38245400.