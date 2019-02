Spray al peperoncino, una lezione con contenuto teorico e pratico.

Spray al peperoncino: a Castano Primo insegnano come usarlo

Si è svolto ieri, mercoledì 27 febbraio 2019, nella sala Consiglio di Castano Primo, il secondo corso informativo sul corretto utilizzo dello Spray al peperoncino tenuto da un poliziotto locale già istruttore di tiro e difesa personale del Comando Castanese. L’incontro a contenuto teorico pratico ha visto un approfondimento sulle caratteristiche tecniche degli Spray O.C. (oleoresin capsicum) in conformità al dettato normativo in vigore, con l’obiettivo di dare consapevolezza e mettere gli allievi nella condizione di poter valutare al meglio le condizioni di esposizione a rischio ed in caso di reale necessita di impiego dello strumento. Sono state presentate anche tattiche e tecniche di difesa con l’impiego pratico di spray con ricarica inerte da addestramento. Sono state fornite inoltre nozioni di base sulla decontaminazione da oleoresin capsicum ed ai dettami normativi inerenti la legittima difesa.

Hanno preso parte all’evento a numero chiuso 15 discenti, che si aggiungono ai 32 già formati a dicembre. Nei prossimi giorni si terrà la cerimonia di consegna delle certificazioni delle ore formative alla presenza del Sindaco Giuseppe Pignatiello.