L’Amministrazione comunale incontra gli studenti dell’Istituto Maggiolini per un confronto sull’uso corretto dello spray al peperoncino.

Spray al peperoncino: un incontro all’Istituto Maggiolini

Dopo lo spiacevole episodio dell’utilizzo improprio dello spray al peperoncino avvenuto l’ottobre scorso all’Istituto Maggiolini, l’Amministrazione comunale e la Polizia Locale si sono attivate in merito coinvolgendo la scuola in un incontro rivolto ai ragazzi presso la biblioteca civica. Giovedì 5 dicembre, gli studenti delle classi prime parteciperanno all’incontro organizzato e promosso, in collaborazione con la Polizia Locale, dall’Assessorato alla Sicurezza per un confronto e una giusta informazione sul corretto utilizzo di strumenti di difesa. Si alterneranno due turni di interventi, in modo da raggiunger il maggior numero di ragazzi possibile. Il primo inizierà alle 9:30, il secondo alle 11:30.

Le parole dell’Assessore Barbara Benedettelli