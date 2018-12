Spray urticante per difendersi, ma occhio ai rischi. Le bombolette al peperoncino finiscono nell’occhio del ciclone dopo i fatti di cronaca nazionale. Ma fanno discutere anche nel Magentino, dove sono in dotazione ad alcuni comandi di Polizia locale e sono stati regalati dal sindaco di Bareggio ad alcune donne, al termine di un evento formativo.

I detrattori

Gesto che fa sobbalzare i detrattori dello spray. La sinistra bareggese ha duramente attaccato il primo cittadino e Manuel Vulcano, di Rifondazione, lancia una provocazione: “Non è che ora qualcuno regala pistole? Le bombolette urticanti vanno proibite”.

Spray urticante per difendersi, ma occhio ai rischi

Settegiorni vi spiega cos’è, come si usa e quali conseguenze ha per chi viene raggiunto dal getto. Dagli esperti raccomandazioni: “Usatelo con consapevolezza”. Ma il dibattito è aperto… In edicola due pagine tutte da leggere.

