Squadre di pallavolo della provincia di Varese premiate a Saronno domenica 22 settembre.

Ieri mattina si sono svolte a Saronno le premiazioni per la stagione 2018-2019 di tutte le squadre di pallavolo della provincia di Varese vincitrici di un trofeo. Una manifestazione molto partecipata, oltre 200 persone tra atleti, addetti ai lavori e appassionati, alla quale non poteva mancare il primo cittadino e vice presidente della Provincia di Varese, Alessandro Fagioli.

“Un onore per Saronno ospitare un evento così importante della provincia di Varese, a dimostrazione di quanto la nostra città sia protagonista, anche a livello sportivo su tutto il territorio. Faccio i complimenti agli organizzatori e a tutti gli atleti; un saluto e un plauso particolare ai quasi 300 giovani sportivi saronnesi che contribuiscono a rendere la nostra città viva anche dal punto di vista delle attività sportive. Saronno è certamente una realtà ricca di importanti attività sportive: calcio, ciclismo, softball, baseball, basket, nuoto, atletica, ginnastica, pattinaggio, tennis, tennistavolo e molte altre. Grazie alle tante associazioni sportive i nostri ragazzi hanno la possibilità di scegliere la disciplina che preferiscono e impegnarsi nello sport, certamente importante per una crescita sana. La mia Amministrazione ha sempre dimostrato di mettere al centro lo sport con investimenti concreti e la realizzazione di manifestazioni di carattere internazionale”.

Una manifestazione certamente ben riuscita come ha sottolineato il Presidente della Federazione Italiana Pallavolo della Provincia di Varese, Alberto Bonomi.

“Eventi come questi sono importanti per dare il giusto riconoscimento alle tante società sportive della provincia che con passione e coraggio ogni anno danno la possibilità a tanti ragazzi e tante ragazze di divertirsi e crescere in modo sano. Da Presidente è un orgoglio constatare quanto negli anni aumenti sempre di più il numero di partecipanti”.