Antonio Stash Fiordispino, più comunemente conosciuto come Stash, nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 1 aprile, era alla concessionario Auto Daytona in via Trento a Passirana, frazione di Rho. Il giovane cantane dei The Koolors, si è fatto “assalire” affettuosamente dai fans e si è prestato molto volentieri a scattare qualche foto ricordo.

Chi è Stash

Antonio Stash Fiordispino nasce il 7 luglio del 1989 a Caserta. Inizia ad approcciarsi alla musica molto presto. Ben presto si trasferisce a Milano per studiare Pittura all’Accademia di Brera e poi Nuove Tecnologie. Subito dopo va a vivere a Londra. E’ in questo momento che insieme ad Alex e a Daniele Mona, fonda la band The Kolors. Al momento Stash è uno dei coach del celebre programma di Maria De Filippi, Amici di Maria, trampolino di lancio dei The Kolors nella 14esima edizione.

I The Kolors

I The Colors nascono nel 2010 quando diventano la residente band de “Le Scimmie” a Milano. Ben presto anziano ad aprire concerti di grandi artisti come Paolo Nutini e i Gossip. Grazie allo zampino di Rocco Tanica, membro degli Elio e le Storie Tese, nel 2014 esce il loro primo album. L’anno dopo decidono di partecipare al talent show “Amici di Maria De Filippi” dove vincono. Il successo inizia ad essere il loro migliore amico e arrivano persino a partecipare al Festival di Sanremo dove cantano per la prima volta in italiano. L’asceso dei The Kolors continua con il singolo dell’estate 2018, “Come le onde”, in featuring con J-Ax.