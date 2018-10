Stav, buone notizie per i pendolari dell’Abbiatense e per i cusaghesi in particolare: da oggi in via sperimentale nuove corse sulla Z551.

Stav, nuove corse sperimentali per la Z551 Bisceglie-Abbiategrasso

Stav, buone notizie per i pendolari dell’Abbiatense e per i cusaghesi in particolare: Stav avvia da oggi, lunedì 15 ottobre, un potenziamento sperimentale della linea Z551 da lunedì a venerdì. Si tratta della linea che congiunge Magenta a Milano Bisceglie, e che tocca anche Robecco, Cassinetta, Abbiategrasso, Albairate, Cisliano e Cusago. Da oggi sono introdotte alcune nuove corse, eccole:

– 6:38 Abbiategrasso-Bisceglie;

– 7:40 Bisceglie-Cusago;

– 8:05 Cusago-Bisceglie;

– 8:30 Bisceglie-Abbiategrasso;

-15:32 Abbiategrasso-Bisceglie;

– 16:30 Bisceglie-Cusago;

– 16:55 Cusago-Bisceglie;

– 17:15 Bisceglie-Cusago;

– 17:35 Cusago-Bisceglie;

– 17:55 Bisceglie-Abbiategrasso

TORNA ALLA HOME PAGE PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE