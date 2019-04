Stazione di Rho: durante il periodo di lavori per la ristrutturazione, dal 19 febbraio aprile al 18 aprile, Trenord ha attivato nella stazione presidi straordinari di personale per l’assistenza ai viaggiatori e un box office per la vendita dei biglietti.

Stazione di Rho: riaperta la biglietteria

È stata riaperta questa mattina, venerdì 19 aprile 2019, completamente rinnovata, la biglietteria Trenord della stazione di Rho. Sarà attiva tutti i giorni della settimana, dalle 6 alle 20, per l’acquisto di biglietti e abbonamenti. L’intervento a Rho è parte del piano di rinnovamento e di potenziamento della rete di vendita di Trenord che nell’ultimo anno ha interessato, con questo, complessivamente 18 punti vendita: Milano Nord Bovisa, Milano Porta Garibaldi, Milano Nord Domodossola, Milano Porta Genova, Malpensa Terminal 1 e Terminal 2, Varese FS, Legnano, Saronno, Seregno, Sesto San Giovanni, Vigevano, Mortara, Mantova, Busto Arsizio FS, Busto Arsizio FN e Cesano Maderno.

