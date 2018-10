Hanno preso il via questa mattina, lunedì 1 ottobre, i lavori di sistemazione della pavimentazione all’ingresso della stazione FNM di via Morelli a Castellanza.

Stazione FNM di Castellanza

L’intervento per sistemare la pavimentazione all’ingresso della stazione FNM di Castellanza, che prevede la rimozione e la sostituzione delle lastre della pavimentazione dell’area di ingresso alla stazione, è ad opera di Ferrovie Nord. L’intervento, richiesto dal Comune di Castellanza, si è reso necessario per sanare una situazione divenuta ormai insostenibile. Nonostante la stazione sia aperta da soli otto anni, da tempo diverse lastre di pavimentazione erano rotte e sollevate ed erano diventate pericolose per i pedoni.

Tanta l’attenzione da parte dell’Amministrazione castellanzese

L’Amministrazione castellanzese si è fatta portavoce con Ferrovie Nord delle richieste e delle esigenze dei pendolari e dei fruitori della stazione. A fronte della disponibilità ad accogliere tali richieste, nei mesi successivi l’Amministrazione di Castellanza ha sollecitato e monitorato il procedere amministrativo dell’iter per l’esecuzione di questi interventi. L’attenzione da parte dell’Amministrazione Cerini nei confronti delle problematiche dell’edificio della nuova stazione già aveva portato nei mesi scorsi a introdurre la chiusura durante l’orario notturno del parcheggio coperto tramite un servizio di vigilanza, e recentemente ad un incremento dei passaggi di pulizia delle aree parcheggio e vano scala. La situazione è pertanto migliorata rispetto al passato. Certo resta vitale il contributo dei fruitori, in termini di rispetto e senso civico, nel mantenere ordinato lo stato dei luoghi.