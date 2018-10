Sterilizzazione gratuita di cani e gatti fino a 31 dicembre 2018.

Sterilizzazione gratuita per cani e gatti a Milano

Per i cittadini appartenenti alla fascia di reddito più bassa il Comune di Milano ha deciso di correre in loro soccorso se dovranno sterilizzare i loro amici pelosi. A seconda dell’età e del sesso dell’animale, ogni padrone coinvolto potrà beneficiare di un risparmio che varia tra i 60 e i 250 euro. L’iniziativa, portata avanti dall’Amministrazione comunale, è rivolta ai residenti a Milano con Isee non superiore a 6.500 euro o per gli utenti segnalati da Ats, Polizia Locale, enti accreditati o servizi sociali. L’animale dovrà però essere iscritto all’anagrafe ad eccezione di alcuni casi problematici segnalati dagli enti preposti.

Come beneficiarne

Sarà sufficiente prendere appuntamento al numero 02.884.54910/67757 e recarsi al Comune di Milano, Unità tutela animali in via Dogana 2. Bisognerà compilare quindi la richiesta di sterilizzazione. Se i requisiti saranno idonei verrà rilasciato al padrone un voucher da presentare al veterinario convenzionato. Sarà possibile usufruire di questa agevolazione fino al 31 dicembre.