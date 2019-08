Stop and go: anche per la Poglianese Calcio

Stop and go: riapre la stagione calcistica anche per la Poglianese Calcio

Anche l’Asd Poglianese Calcio, l’Associazione Dilettantistica attiva da anni sul territorio di Pogliano (insieme ai gruppi di zona), scalda i motori per il debutto della nuova stagione calcistica 2019/20.

Lo spettacolo dello sport segna l’ouverture dei giochi: é l’inizio di un sogno che si avvera.

Dopo la grande festa nel contesto del Parco Acquatico <<Oplà Village>> (ndr 10 luglio) adesso si fa sul serio. Da settembre il team compatto scende in campo già con una vittoria al suo attivo (che é poi il motivo del festeggiamento): la prima categoria. Il gruppo sceglie di vincere prima di partire. E lo fa in stile <<Poglianese>>.

Qui lo sport si gioca in modalità <<Persona>>: così prevede il programma. L’accesso é aperto a tutti. Dopo il download dei mesi estivi il servizio riprende ad essere attivo. Per adesioni (e informazioni) é possibile rivolgersi alla segreteria del Centro Sportivo (17-19). Aperta anche la pagina Facebook, consultabile dall’utenza in qualsiasi momento.

<<Riportare la squadra ai vertici degli albori del passato – dice il Presidente Paolo Moroni – che gli competono é sempre stato il nostro obiettivo: non disgiunto dal valore della persona>>.

Si avvera dunque la determinazione del team Poglianese Calcio che della gara sposa i principi tecnici-sportivi e la funzione sociale, imprescindibile. (Questi i fini che sono sempre trapelati dalle dichiarazioni dei responsabili, rilasciate anche in passato nel corso di alcune interviste).

Sono la sportività, lo sforzo, il sogno i mezzi per arrivare: i sentimenti rendono l’idea del successo del team. Sull’erba ancora rovente del Campo Sportivo <<Cav. Moroni>> di via Chiesa, lo staff prepara il terreno per la competizione: che si accenderà fra poco, quando si spegnerà l’estate. Mantenendo alta la temperatura sugli spalti.

La Società attende gli atleti (vecchi e nuovi) a Settembre. Con le news d’autunno che scalpitano al via insieme alla voglia di movimento e alla determinazione del viaggio. Insieme: il campionato e il calcio in rosa. Firma la stagione l’Asd Poglianese.

