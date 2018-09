Nessun provvedimento, almeno per ora a seguito dello stop regionale ai diesel euro 3 nelle città con oltre 30mila abitanti

Stop regionale agli euro 3: a Bià si può ancora circolare

Nessun divieto, almeno per ora nella città di abbiategrasso. In relazione alle disposizioni regionali in merito alla circolazione dei veicoli inquinanti a partire dal prossimo 1 ottobre – che riguardano anche la città di Abbiategrasso in quanto Comune di Fascia 2 (con popolazione superiore ai 30mila abitanti) – il Sindaco comunica che, in attesa di maggiori approfondimenti con Regione Lombardia, al momento la circolazione sul territorio comunale non subirà limitazioni. Approfondimenti nel prossimo numero di Settegiorni