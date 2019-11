Strade pulite: i volontari ripuliscono, venerdì 1 novembre, il Bosco della Pace e il retro della stazione di Rescaldina.

Strade pulite fa tappa a Rescaldina

Ennesimo colpo, a favore dell’ambiente, messo a segno da “Strade pulite”, un gruppo di liberi cittadini che lotta contro l’abbandono di rifiuti. Venerdì 1 novembre, i volontari hanno effettuato la pulizia del Bosco della Pace e del retro della stazione di Rescaldina.

“La giornata di pulizia di venerdì è stata molto proficua» afferma il referente per l’Alto Milanese Alex Carsetti; “Abbiamo raccolto 2 sacchi di misto, 1 sacchetto di vetro-alluminio, 2 copricerchioni e 3 pacchi di volantini pubblicitari abbandonati. Per la gioia dei bambini, abbiamo ritrovato una sagoma di legno rubata da quelle appese sul cavalcavia. Inoltre si è scoperta, nel retro della banchina del binario 2, una zona che molto probabilmente viene usata come rifugio dai drogati con una quantità massiccia di rifiuti. Il Comune di Rescaldina, a cui abbiamo segnalato la zona, si occuperà del ritiro e riconoscerà i sacchi dal nostro adesivo”.

Il gruppo Strade Pulite nasce nel 2015 grazie all’impegno di Damiano Marangoni, che si è messo in gioco in prima persona per la pulizia delle strade varesine. Ora, i volontari sono circa 50 divisi in due sezioni: Varese e Alto Milanese. Carsetti ci spiega la finalità del gruppo: “Lo slogan Raccogliamo per educare incarna il nostro obiettivo, quello di sensibilizzare i cittadini al rispetto e alla tutela delle aree verdi per dare vita a un ambiente migliore partendo dai piccoli gesti”.

I prossimi appuntamenti: sabato 2 novembre, i volontari si ritroveranno al parcheggio di via dei Cerri 89 a Cerro Maggiore, alle14.30, per la pulizia della zona boschiva tra via dei Cerri e via I maggio a San Vittore Olona.

Chiunque desideri partecipare, può seguire gli eventi sulla pagina Facebook “Strade Pulite” o scrivere a: stradepuliteam@gmail.com.

