Stramilano 2019, domenica 24 marzo torna la più famosa corsa non competitiva d’Italia

Edizione numero 48 per la Stramilano, la più famosa corsa non competitiva d’Italia, che si svolgerà domenica prossima 24 marzo e a cui tradizionalmente partecipano migliaia di persone provenienti da tutto il mondo, adulti e bambini, atleti e non, per festeggiare tutti insieme una giornata dedicata allo sport e al divertimento.

La madrina 2019

La madrina della manifestazione sarà quest’anno la bellissima modella e presentatrice Federica Fontana. Per la prima volta, parteciperà alla corsa anche la Regione Lombardia con la squadra TeamLombardia, che indosserà un maglietta disegnata per l’occasione e scelta con un contest tra gli stessi dipendenti dell’ente, riportante la scritta La Lombardia che corre. Anche l’Esercito Italiano parteciperà con un gruppo di propri atleti provenienti da tutta Italia e cinque Carabinieri della squadra sportiva Paracadutisti di Livorno si lancerà per atterrare all’Arena.

Gli eventi saranno tre: la Stramilano classica, la Stramilanina e la Stramilano Half Marathon

La prima partirà alle ore 9 e prevede un percorso di 10 chilometri, la seconda inizierà invece alle ore 10 e con un tragitto di 5 chilometri, che si limita al solo centro storico, è rivolta principalmente ai bambini: entrambe partiranno da piazza Duomo e si concluderanno all’Arena Civica, dove sono previste aree relax e momenti di divertimento.

La mezza matatona, invece, avrà partenza e arrivo in Piazza Castello e inizierà alle ore 10.30: rivolta ad atleti professionisti e ad appassionati maratoneti, prevede una distanza di 21,097 km e sarà supportata da una assistenza lungo il percorso.