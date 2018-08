Stretto di Messina a nuoto, Luca Monolo di nuovo protagonista.

Stretto di Messina a nuoto

Colleziona la sua sesta partecipazione alla Traversata dello Stretto di Messina l’arconatese Luca Monolo, atleta della Nuotatori Milanesi e presidente di Euro.PA service, società a capitale interamente pubblico con sede a Legnano, partecipata da 15 Comuni del territorio (Arconate, Bernate Ticino, Buscate, Canegrate, Casorezzo, Castano Primo, Cuggiono, Dairago, Inveruno, Legnano, Magnago, Parabiago, Robecchetto, Turbigo, Villa Cortese e, entro l’estate, Rescaldina). La 54esima edizione della storica gara, tenutasi nella giornata di domenica 5 agosto e promossa dal Centro Nuoto Sub Villa di Villa San Giovanni, s’è svolta come consuetudine da Punta Faro, in provincia di Messina sino alla costa calabra, con la partecipazione di 80 nuotatori provenienti da tutta Italia.

“Questa volta è stata molto dura”

“Ogni anno un’emozione diversa – commenta Monolo -. Questa volta è stata molto dura per via di una fortissima corrente montante sud/nord, accentuata dal vento di scirocco. Fattore determinante è stata la capacità di ogni singolo barcaiolo di condurre noi atleti alla costa calabra con la miglior rotta possibile”. Ex nazionale di nuoto, Monolo ha raggiunto l’arrivo dopo cinque chilometri a Villa San Giovanni piazzandosi come primo di categoria Master M50. Ottimo risultato, dunque, frutto di costanti allenamenti e che, viste le condizioni meteo avverse, vede aumentare il valore sportivo della prestazione.

Verso i Campionati europei di Bled

La prossima sfida sportiva per Monolo è in calendario per l’8 e il 9 settembre: si tratta dei Campionati europei al Lago Bled in Slovenia.

Traguardi non solo sportivi

Per il presidente della legnanese Euro.PA service è tempo di traguardi non solo sportivi: dal primo agosto infatti la partecipata ha acquisito i servizi di manutenzione e pulizia degli impianti sportivi di Legnano e, dal primo ottobre, procederà con l’internalizzazione delle attività legate al servizio di pulizia in sette Comuni, attualmente affidati ad appalti esterni. “Il che – spiegano dalla società – significherà accrescere in maniera cospicua i dipendenti di Euro.PA service e incrementare il volume di fatturato che ruota intorno a questa voce fino a 800mila euro circa, con un +300mila euro rispetto ai 500mila attuali”.