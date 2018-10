Striscia la notizia a Cesano Maderno per il ponte sulla Milano-Meda. L’inviato Capitan Ventosa si è occupato del divieto al transito sul cavalcavia di via Manzoni.

E’ andato in onda ieri sera, sabato 13 ottobre, il servizio che l’inviato del tg satirico Striscia la notizia ha realizzato lo scorso 27 settembre. La presenza di Capitan Ventosa sul ponte di via Manzoni di Cesano che sovrasta la superstrada non era passata inosservata in città. Il servizio è andato in onda ieri sera. Le telecamere di Striscia hanno così portato alla ribalta nazionale il fatto che tanti mezzi pesanti transitino sul ponte di via Manzoni in barba al divieto per i camion superiori alle 3,5 tonnellate.

“Il ponte è sicuro”, il divieto verrà confermato?

Un divieto introdotto in via precauzionale nel gennaio 2017, allo scopo di allungare la vita del cavalcavia. Proprio nei giorni scorsi la Provincia di Monza ha comunicato i risultati delle prove di carico effettuate su tre ponti della Milano-Meda nelle scorse settimane. Tutti e tre, tra cui quello di via Manzoni a Cesano, hanno ottenuto la certificazione di idoneità statica fino a giugno 2020. E’ emerso che quello di via Manzoni, in particolare, può sopportare il pasaggio di camion con una portata complessiva di 40 tonnellate e un carico massimo di 12 tonnellate per senso di marcia contemporaneamente. Proprio in base a questi risultati ora Provincia e Comune dovranno decidere se mantenere o meno il limite in via Manzoni.