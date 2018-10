Quello della turista 14enne svizzera uccisa da un arresto cardiaco a Chiavenna, in provincia di Sondrio, è diventato un caso emblematico sul quale Regione Lombardia ha voluto prendere posizione per difendere sistema dei soccorsi e organizzazione Areu.

Lo ha detto l’assessore al Welfare della Regione Lombardia in merito alle polemiche legate all’operato e alla tipologia dei mezzi di soccorso utilizzate per soccorrere la quattordicenne deceduta a Chiavenna.

La ragazzina sarebbe deceduta a poche centinaia di metri dall’ospedale locale. La polemica è montata anche inseguito a un esposto del sindaco di Chiavenna, che ha fatto riferimento a un’automedica fino a due anni prima presente e ora non più operativa.

“Il caso – ha spiegato Gallera – è stato esaminato accuratamente da AREU, con l’ascolto delle registrazioni e il monitoraggio dell’operato delle equipe sanitarie: in particolare abbiamo proceduto con puntuali controlli interni sulle tempistiche e sulla qualità dell’intervento. Per quanto riguarda i tempi: primo mezzo in posto in un minuto (Mezzo di soccorso di base), Mezzo di soccorso avanzato in posto in 4 minuti”.

“Per quanto riguarda la qualità dell’intervento – ha sottolineato – l’infermiere si è comportato in modo ineccepibile, mettendo in atto tutte le manovre rianimatorie e somministrando i farmaci adeguati sotto il vigile controllo e responsabilità del medico presente nella Sala Operativa di competenza. Le terapie sono le stesse che avrebbe praticato un medico di emergenza esperto. La ‘centralizzazione’ verso il centro ospedaliero più idoneo è stata effettuata con l’elicottero (su cui ovviamente era presente il medico anestesista rianimatore per garantire la continuità dell’assistenza) giunto sul posto dopo che erano state praticate tutte le manovre e terapie necessarie. Questo perché le patologie tempo dipendenti devono essere trattate nelle strutture dove sono presenti professionalità, competenze e tecnologie adatte”.