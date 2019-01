Da gennaio 2019, negli Uffici Anagrafe e allo Sportello per il Cittadini ci saranno dei totem raccoglierà suggerimenti dei cittadini di Vedano Olona

Suggerimenti per Vedano Olona?

Da gennaio 2019, negli uffici comunali di Vedano Olona, saranno fruibili per i cittadini due totem elettronici touchscreen per valutare l’erogazione dei servizi ma soprattutto per permettere di raccogliere i suggerimenti dei cittadini stessi, attraverso la compilazione di un breve quanto semplice e immediato questionario. Per la prima fase di avvio del progetto i dispositivi saranno posizionati presso Ufficio Anagrafe e allo Sportello per il Cittadino (SPOC). Successivamente verranno fatti ruotare nei diversi uffici e servizi. Uno strumento innovativo di trasparenza tra l’Amministrazione e i Vedanesi ma soprattutto di coinvolgimento dei cittadini che potranno fare conoscere la loro opinione affinché si possano valorizzare i punti forza e spunti per il miglioramento dei servizi comunali.

La dichiarazione del sindaco Cristiano Citterio