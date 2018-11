Camionisti filippini pagati 2 euro all’ora, scoperta organizzazione in Danimarca.

Camionisti filippini pagati 2 euro all’ora

Sarebbero centinaia i camionisti filippini che lavorerebbero in tutta Europa, e quindi anche sulle nostre strade, per soli 2 euro all’ora. A lanciare l’allarme è l’Unione socialista dei trasporti del Belgio (UBT) sulla base dei risultati di un’indagine della sua omologa danese 3F.

Le indagini

A Padborg, nel sud della Danimarca, il sindacato avrebbe scoperto un fienile che ospita filippini che lavorano per la compagnia di trasporti Kurt Beier, attraverso la sua filiale polacca. I lavoratori vivrebbero in condizioni disumane e guadagnerebbero appena due euro all’ora secondo quanto dichiarato dall’UBT.

Casi anche in Belgio

Casi sarebbero stati scoperti anche in Belgio secondo il presidente dell’Unione Frank Moreels. Nel febbraio 2013, la società lettone Dinotrans aveva portato molti filippini, sostiene il sindacalista, citando anche il caso della società olandese Wismans. Il commissario europeo per la concorrenza Margrethe Vestager ha invitato la sua collega Violeta Bulc, responsabile dei trasporti, a stringere le regole per porre fine a questa situazione.

Sicurezza stradale a rischio

Un vero e proprio scandalo che riguarderebbe lavoratori sfruttati e sottopagati, senza sottovalutare il rischio sulla sicurezza stradale su tutte le strade europee. “E’ immaginabile che le condizioni cui sono sottoposti i camionisti in questione, si rifletta inevitabilmente anche sulla loro situazione di guida”, evidenzia Giovanni D’Agata presidente dello “Sportello dei Diritti”.

