Clamoroso: “6” al Superenalotto a Lodi, ma il fortunato vincitore non ha ancora riscosso… ha tempo 90 giorni, ma un mese è già passato e ne restano altri due per riscuotere!

Superenalotto a Lodi

Come non ricordare la super vincita dello scorso mese di agosto, quando un fortunato vincitore a Lodi ha centrato un 6 al Superenalotto totalizzando la vincita più alta di sempre: ben 207 milioni di euro!! Ma di lui ancora nessuna traccia, come riporta GiornalediLodi.it.

Ebbene si. Dopo quasi un mese dalla vincita non solo non ha ancora incassato il suo cospicuo bottino ma non ha neppure avviato le pratiche per la riscossione. Avrà perso il tagliando? Non si sarà neanche accorto di aver vinto? Oppure vuole solo depistare i curiosi e rimanere anonimo?

