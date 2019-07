SuperEnalotto: centrato un 5.

SuperEnalotto: a Rho sfiorato il Jackpot più alto della storia

Jackpot del SuperEnalotto sfiorato in Lombardia: nel concorso di sabato scorso, 13 luglio, un giocatore di Rho ha centrato un 5 e vinto 30.504,76 euro, come riporta Agipronews. La schedina vincente è stata convalidata alla Tabaccheria Gibellini di via Dante 18. Il 6, invece, vale ben 188,9 milioni di euro, premio più alto al mondo e al primo posto delle vincite mai messe in palio dal SuperEnalotto. L’ultimo avvistamento risale a più di un anno fa, il 23 giugno 2018, con 51,3 milioni distribuiti in tutta Italia grazie a un sistema da 45 quote, mentre in Lombardia l’ultimo Jackpot è quello da 36 milioni di euro realizzato a febbraio del 2006 a Mazzo.

