La squadra di Marco Tagliabue ai fornelli insieme a Heiros insieme ad Anffas Onlus e con il sostegno dell’associazione Amici del Palio di San Pietro

Ad Abbiategrasso cassoeula della solidarietà con Marco Tagliabue ai fornelli

Pranzo della solidarietà e cassoeula della giostra domenica 3 febbraio al ristorante del quartiere Fiera di via Ticino. Ad organizzare l’iniziativa l’associazione Heiros insieme ad Anffas Onlus e con il sostegno dell’associazione Amici del Palio di San Pietro e al team di Marco Tagliabue che preparerà la cassoeula. Polenta e cassoeula, formaggi e polenta, pan mein e caffè è il menù che verrà proposto al costo di 15 euro a persona. Si tratta di un pranzo buono in tutti i sensi. Non solo da assaporare, ma anche per il suo scopo benefico. L’intero ricavato verrà infatti devoluto per sostenere la realizzazione del nuovo parco inclusivo, un progetto nato con il desiderio di abbattere le barriere e permettere a tutti di poter giocare. Sarà possibile pranzare direttamente in fiera a partire dalle 12.30, oppure prenotare e acquistare le porzioni di cibo da asporto dalle 12 (dieci euro a porzione). Le prenotazioni dovranno pervenire entro venerdì 1 febbraio rivolgendosi alla Merceria Bruna, oppure chiamando Marco Tagliabue (338 3016169), Andrea Samek (338 7756191), Franco Tonoli (335 6755215) o mandando una mail a sognatoriabbiatensi@gmail.com.